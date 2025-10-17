Складной iPhone Fold решили перенести на 2027 год

Долгожданный складной iPhone от Apple, о котором ходят слухи уже несколько лет, может появиться позже, чем ожидалось изначально — согласно новым данным из цепочки поставок, его релиз, вероятно, сдвинется на 2027 год. По информации инсайдеров, компания продолжает дорабатывать ключевые элементы конструкции — шарнирный механизм и гибкий OLED-дисплей, которые оказались гораздо сложнее, чем предполагалось. Такой осторожный подход, хоть и увеличивает сроки, подчёркивает стремление Apple к прочности и точности, а не к стремительному выходу на рынок. В отчёте аналитиков также говорится, что ожидаемый объём производства панелей сокращён с 12 миллионов до примерно 9 миллионов единиц.

Это значительное изменение указывает на то, что подготовка к массовому выпуску идёт медленнее, чем планировалось. Хотя 2026 год остаётся возможным сроком запуска, строгие внутренние стандарты тестирования могут отодвинуть релиз, особенно если проблемы с надёжностью и процентом выхода годных изделий сохранятся. Ранее предполагалось, что складной iPhone дебютирует вместе с серией iPhone 18, однако теперь Apple, по всей видимости, готовит для него отдельную презентацию, чтобы подчеркнуть инженерный прорыв. Задержка полностью соответствует традиционной стратегии компании, которая всегда ставит качество продукта выше скорости выхода на рынок. Кроме того, по данным издания The Elec, более широкие планы Apple включают выпуск складного MacBook с экраном 18,9 дюйма, который может появиться в 2028 году.
Xiaomi 16 получит аккумулятор на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16, который еще н…
Представлен 500-Гц монитор AOC Q27G4K …
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4K, которая получила 26,5-дюймовую QD-OL…
Смартфон Xiaomi 16 Pro Mini выпустят в сентябре…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Xiaomi …
Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометров…
Apple ищет поставщиков дисплеем для iPhone 17…
На протяжении многих лет компании Samsung и LG стабильно выполняли заказы Apple на дисплеи для iPhone, то…
Huawei Pura80 Ultra возглавил рейтинг DxOMark…
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Pura80…
SK Hynix готовит к релизу новые чипы памяти по передовой тех…
SK Hynix, по сообщениям инсайдеров, готовится к крупному технологическому прорыву с технологией 1c для чи…
Недорогой смартфон Moto G06 показали на рендерах…
Профильный ресурс YtechB опубликовал изображения смартфона Motorola Moto G06, который еще не был представ…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor