Складной iPhone Fold решили перенести на 2027 год

Долгожданный складной iPhone от Apple, о котором ходят слухи уже несколько лет, может появиться позже, чем ожидалось изначально — согласно новым данным из цепочки поставок, его релиз, вероятно, сдвинется на 2027 год. По информации инсайдеров, компания продолжает дорабатывать ключевые элементы конструкции — шарнирный механизм и гибкий OLED-дисплей, которые оказались гораздо сложнее, чем предполагалось. Такой осторожный подход, хоть и увеличивает сроки, подчёркивает стремление Apple к прочности и точности, а не к стремительному выходу на рынок. В отчёте аналитиков также говорится, что ожидаемый объём производства панелей сокращён с 12 миллионов до примерно 9 миллионов единиц.

Это значительное изменение указывает на то, что подготовка к массовому выпуску идёт медленнее, чем планировалось. Хотя 2026 год остаётся возможным сроком запуска, строгие внутренние стандарты тестирования могут отодвинуть релиз, особенно если проблемы с надёжностью и процентом выхода годных изделий сохранятся. Ранее предполагалось, что складной iPhone дебютирует вместе с серией iPhone 18, однако теперь Apple, по всей видимости, готовит для него отдельную презентацию, чтобы подчеркнуть инженерный прорыв. Задержка полностью соответствует традиционной стратегии компании, которая всегда ставит качество продукта выше скорости выхода на рынок. Кроме того, по данным издания The Elec, более широкие планы Apple включают выпуск складного MacBook с экраном 18,9 дюйма, который может появиться в 2028 году.