OnePlus Ace 6T протестировали в бенчмарке

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал результаты тестирования смартфона OnePlus Ace 6T в популярном бенчмарке AnTuTu. Аппарат набрал 3561559 баллов, что очень много, учитывая, что аппарат построен на не флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Также протестированная версия имеет в своем оснащении 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и флеш-память UFS 4.1.

Смартфон также оснастят дисплеем с разрешение 1,5K и кадровой частотой 165 Гц, батареей ёмкостью более 8000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, корпуса с защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K, сверхбыстрой разблокировкой подэкранного сканера отпечатков пальцев и новой расцветки Electric Purple.
