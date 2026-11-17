Глобальная версия Xiaomi 18 Pro получила АКБ на 6000 мАч

Компания Xiaomi представила глобальную версию смартфона Xiaomi 18 Pro, которая отличается от ранее выпущенной китайской кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 6000 мАч вместо 7000 мАч. Новинка обойдется в 1400 и 1600 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинка также получила 2-нанометровый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц и графикой Adreno 850, 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436:1120 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, новой светоизлучающей системой M11, полноцветной RGB-пиксельной структурой и пиковой яркостью 4000 нит, тройную основную камеру Leica с модулями на 200 Мп (сенсор Light Hunter 960 оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (75-мм перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HP5 формата 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), дополнительный экран на задней панели для динамических уведомлений, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69.