Глобальная версия Xiaomi Mi 11 не получит 12 ГБ ОЗУ

Сетевые источники со ссылкой на американский регулятор FCC сообщили о том, что международная версия флагмана Xiaomi Mi 11 выйдет только в двух версиях. Речь идет о вариантах на 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. При этом в Китае продается топовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Релиз глобальной версии Xiaomi Mi 11 ожидается в феврале.

Напомним, что представленный в самом конце прошлого года Xiaomi Mi 11 получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.