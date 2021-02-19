Глобальная версия Xiaomi Mi 11 появится в продаже 25 февраля

Компания Xiaomi объявила о том, что глобальная версия смартфона Mi 11 появится в продаже 25 февраля. В этот день флагман появится в Сингапуре, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме. Старт европейских продаж ожидается до конца февраля. Напомним, что в Старом Свете аппарат выйдет в черной и голубой расцветках по цене в 750 и 800 евро за версии с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти.

Выпущенный в конце прошлого года Xiaomi Mi 11 получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.
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