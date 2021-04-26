Глобальная версия ZTE Axon 30 Ultra подтверждена официально

Китайская компания ZTE официально объявила о том, что смартфон Axon 30 Ultra выйдет за пределы домашнего рынка, где он уже стал хитом продаж. Мировой запуск запланирован уже на следующий месяц. В Поднебесной смартфон оценен в 719 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти, 765 долларов за 12/256 ГБ и 1021 доллар за 16/1 ТБ памяти. Очевидно, что глобальная версия окажется на порядок дороже. Оригинал обзора: https://megaobzor.com/Pervaja-partija-ZTE-Axon-30-Ultra-polnostu-rasprodana.html

В число главных особенностей новинки входят: 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, восьмиядерная платформа Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, тыльная камера с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), а также поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.