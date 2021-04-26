Глобальная версия ZTE Axon 30 Ultra подтверждена официально

В число главных особенностей новинки входят: 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, восьмиядерная платформа Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, тыльная камера с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), а также поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.