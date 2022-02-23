Глобальная версия iQOO 9 Pro оценена в 945 долларов

Компания iQOO представила глобальную версию смартфона iQOO 9 Pro, которая в отличие от iQOO 9, является полной копией китайского варианта. Смартфон появится в продаже в марте этого года по цене в 945 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 3923 мм2, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,78-дюймовым Samsung AMOLED E5 дисплеем, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, яркостью 1500 кд/кв.м и ультразвуковым дактилоскопом, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (крупный сенсор Samsung GN5 оптического формата 1/1,57 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик на датчике Samsung JN1 с углом обзора 150°) и 16 Мп (портретный), батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной мощностью 10 Вт.