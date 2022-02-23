Глобальная версия iQOO 9 получила SoC Snapdragon 888+

Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов международной версией смартфона iQOO 9, которая сильно отличается от китайского варианта. Новину оснастили прошлогодним флагманским чипсетом Snapdragon 888+, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, системой жидкостного охлаждения, предустановленной оболочкой Funtouch 12 на основе Android 12, 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, сертификацией HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, размерами 159,1:75,1:8,63 мм, аккумулятором ёмкостью 4350 мАч, поддержкой 120-Вт зарядки, фронтальной камерой разрешением 16 Мп и тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (сенсор Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 13 Мп (2-кратный оптический зум). Старт продаж намечен на 2 марта по цене в 575 долларов за базовую версию.