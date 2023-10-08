Глобальные Xiaomi 13 и 13 Pro обновили до Android 14

Компания Xiaomi начала распространение глобальной версии фирменной прошивки MIUI на базе операционной системы Android 14 для смартфонов Xiaomi 12T, Xiaomi 13 и 13 Pro. Апдейт уже доступен для европейских пользователей и владельцев глобальной версии устройства. Помимо всех нововведений, обновление несет в себе свежий патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный в конце прошлого года Xiaomi 13 оснащается тройной основной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп, 10 Мп (75-мм оптика) и 12 Мп (сверхширик с 15-мм объективом), 6,36-дюймовым дисплеем Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.