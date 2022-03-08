Глобальные версии Xiaomi 12, 12 Pro и 12X готовы к выходу

Компания Xiaomi раскрыла дату официальной презентации глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi 12 – онлайн-мероприятие пройдет 15 марта. Предполагается, что помимо базовой модели Xiaomi 12, будут представлены Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Ранее сетевые источники сообщали, что глобальная версия Xiaomi 12 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить 1000 евро, а с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 1200 евро. За Xiaomi 12 попросят 800 и 900 евро соответственно, а Xiaomi 12X обойдется 600 или 700 евро.

Напомним, что Xiaomi 12 и Xiaomi 12X получили 6,28-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а Xiaomi 12 Pro достался 6,73-дюймовый дисплей 2K AMOLED с адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц. При этом Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro оснащаются топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, а Xiaomi 12X – менее производительным процессором Snapdragon 870.
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