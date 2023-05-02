Глобальный Huawei P60 представят 9 мая

Глобальная презентация флагманских смартфонов Huawei P60 состоится 9 мая в Мюнхене. Об этом сегодня объявил сам китайский производитель. Предполагается, что на мероприятии также представят складной смартфон Huawei Mate X3, умные часы Huawei Watch Ultimate и наушники FreeBuds 5.

Напомним, что представленный чуть больше месяца назад Huawei P60 оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, защитой от воды и пыли (IP68), тройной основной камерой разрешением 48 Мп (сенсор с раскладкой пикселей RYYB, объектив с диафрагмой F/1,4-4,0 и система оптической стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), АКБ ёмкостью 4815 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 88 Вт и 50 Вт соответственно, ОС HarmonyOS 3.1 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.