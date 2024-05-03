Глобальный Huawei Pura 70 Ultra оценили в 1500 евро

Компания Huawei начала принимать в Европе предзаказы на флагманские смартфоны Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra, розничные продажи которых стартуют 22 мая. Итак, Pura 70 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 1000 евро, Pura 70 Pro с 12/512 ГБ – 1200 евро, а за топовый Pura 70 Ultra с 16/512 ГБ просят 1500 евро.

Напомним, что Huawei Pura 70 Ultra оснащается 6,8-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 2844:1260 пикселей, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, фирменным процессором Kirin 9010, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик и выдвижной объектив с переменной диафрагмой f/1,6–4,0), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной (проводной и беспроводной) зарядок мощностью 100 Вт, 80 Вт, 18 Вт и 20 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и предустановленной ОС HarmonyOS 4.2.