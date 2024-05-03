Глобальный Huawei Pura 70 Ultra оценили в 1500 евро

Компания Huawei начала принимать в Европе предзаказы на флагманские смартфоны Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra, розничные продажи которых стартуют 22 мая. Итак, Pura 70 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 1000 евро, Pura 70 Pro с 12/512 ГБ – 1200 евро, а за топовый Pura 70 Ultra с 16/512 ГБ просят 1500 евро.

Напомним, что Huawei Pura 70 Ultra оснащается 6,8-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 2844:1260 пикселей, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, фирменным процессором Kirin 9010, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик и выдвижной объектив с переменной диафрагмой f/1,6–4,0), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной (проводной и беспроводной) зарядок мощностью 100 Вт, 80 Вт, 18 Вт и 20 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и предустановленной ОС HarmonyOS 4.2.
Apple работает над складным iPhone…
Если верить западным журналистам, которые получили информацию от анонимных источников, компания Apple в н…
Samsung Galaxy M35 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
DxOMark оценили экран Honor Magic6 Pro…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экрана, батареи и селфи-камеры флагманского смар…
MediaTek завоевала рынок смартфонов…
Сегодня компания Canalys опубликовал отчёт о рынке смартфонов за четвёртый квартал 2023 года, разделив пр…
Realme GT Neo6 SE показали на пресс-рендере …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал первое пресс-изображение смартфона Realme GT Neo…
Глобальную версию Huawei Pura 70 оценили в 775 долларов …
Компания Huawei выпустила смартфоны серии Pura 70 в Малайзии – первый глобальный рынок после домашнего Ки…
Google Pixel 9 получит медленный процессор …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружился смартфон Google на базе фирменной платформы T…
POCO F6 Pro засветился в сети …
В базе данных регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне POCO F6 Pro, который еще не был представле…
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor