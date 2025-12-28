Глобальный OPPO Reno 15c получит АКБ на 7000 мАч

Недавно компания OPPO представила в Китае смартфон Reno 15c, а сегодня в сети появились подробности об индийской версии новинки. Её оснастят 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 8,14 мм, селфи-камерой на 50 Мп и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро). Китайская версия отличается более мощным процессором Snapdragon 7 Gen 4, 50-Мп модулем с телеобъективом и аккумулятором на 6500 мАч.

HMD представила гибридный смартфон Touch 4G…
Новый смартфон HMD Touch 4G, который пока доступен только в Индии и, скорее всего, не появится на большин…
OnePlus Ace 6T показали на рендерах…
Известный информатор Evleaks поделился качественными изображениями смартфона OnePlus Ace 6T, релиз которо…
Бюджетный смартфон Honor X5c получил 90-Гц экран…
Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor X5c, который базируется на 12-нанометровом процессоре…
Apple готовит сразу два складных флагмана…
Долгожданный выход Apple на рынок складных устройств, похоже, становится всё более реальным — согласно св…
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z TriFold…
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов так называемой «трикладушкой» Galaxy Z TriFold…
Смартфон ZTE Blade V80 Vita показали на рендерах…
Авторитетный информатор Evleaks опубликовал изображения смартфона ZTE Blade V80 Vita, который еще не был …
Появились характеристики камеры Honor Win…
Линейка смартфонов Honor Win должна дебютировать в Китае 26 декабря и станет, если информация инсайдеров …
Флагман OPPO Find X9 появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оцене…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor