Глобальный OPPO Reno 15c получит АКБ на 7000 мАч

Недавно компания OPPO представила в Китае смартфон Reno 15c, а сегодня в сети появились подробности об индийской версии новинки. Её оснастят 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 8,14 мм, селфи-камерой на 50 Мп и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро). Китайская версия отличается более мощным процессором Snapdragon 7 Gen 4, 50-Мп модулем с телеобъективом и аккумулятором на 6500 мАч.