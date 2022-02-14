Глобальный Poco X4 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о глобальной версии смартфона Poco X4 5G, который фигурирует под модельным обозначением 2201116PI. Итак, бенчмарк подтверждает наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11.

Ранее сообщалось о 6,67-дюймовом AMOLED-дисплее с частотой обновления 120 Гц, тройной камере с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарее ёмкостью 5160 мАч и поддержке быстрой проводной зарядки на 67 Вт.
Комментарии и отзывы Poco X4 5G
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