Глобальный RedMagic 9 Pro стал доступен для предзаказа

Бренд Red Magic дал старт приему предзаказов на глобальную версию смартфона RedMagic 9 Pro. За флагман просят 650 и 800 евро в версиях с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. За оформление предзаказа покупатели получат скидку в 30 евро. Старт открытых продаж намечен на 3 января следующего года.

Напомним, что Red Magic 9 Pro характеризуется 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и яркостью 1600 нит, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.