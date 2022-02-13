Глобальный Redmi 10 2022 получил 90-Гц экран

Компания Redmi раскрыла характеристики глобальной версии Redmi 10 2022, которая, среди прочего, получила стереодинамики. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц (режимы 45, 60 и 90 Гц), боковым дактилоскопом, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G88, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с четырьмя модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, поддержкой NFC и Bluetooth 5.1, корпусом толщиной 8,92 мм и массой 181 грамм, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.