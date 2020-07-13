Глобальный Redmi 9A уже продают за 100 долларов

Смартфон Redmi 9A будет представлен в Европе только через пару дней, однако магазин Gearbest предлагает заказать глобальную версию устройства за 100 долларов. Напомним, что новинка характеризуется процессором MediaTek Helio G35, 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, одинарной основной камерой на 13 Мп, модулями 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, симметричным портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников. В Малайзии, где продажи стартовали еще две недели назад, за него просят 84 доллара.