Глобальный Redmi Note 11 Pro 4G получит 108-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о глобальной версии смартфона Redmi Note 11 Pro 4G, которая будет представлена 26 января вместе с 5G-вариантом. Утверждается, что аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G96, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, селфи-камеру разрешением 16 Мп и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 13.