Глобальный Redmi Note 11 Pro+ готов к выходу

В базе данных Google Play Console обнаружилось упоминание глобальной версии смартфона Redmi Note 11 Pro+ 5G, который вышел в Китае еще прошлой осенью. Источники уверены, что мировой релиз устройства состоится в ближайшее время. Отметим, что в Индии данная модель вышла под названием Xiaomi 11i HyperCharge.

Напомним, что смартфон характеризуется платформой MediaTek Dimensity 920, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт, стереодинамиками JBL, боковым дактилоскопом, поболочкой MIUI 12.5 на Android 11 «из коробки», толщиной 8,34 мм и массой 204 г.