Глобальный Redmi Note 11 Pro+ готов к выходу

В базе данных Google Play Console обнаружилось упоминание глобальной версии смартфона Redmi Note 11 Pro+ 5G, который вышел в Китае еще прошлой осенью. Источники уверены, что мировой релиз устройства состоится в ближайшее время. Отметим, что в Индии данная модель вышла под названием Xiaomi 11i HyperCharge.

Напомним, что смартфон характеризуется платформой MediaTek Dimensity 920, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт, стереодинамиками JBL, боковым дактилоскопом, поболочкой MIUI 12.5 на Android 11 «из коробки», толщиной 8,34 мм и массой 204 г.
Комментарии и отзывы Redmi Note 11 Pro+
Официально выпущен Coolpad COOL 20 Pro…
Официально выпущен Coolpad COOL 20 ProCoolpad официально выпустил Coolpad COOL 20 Pro в Китае. Как следует из названия, последний смартфон от к…
История Blackberry официально закончена…
История Blackberry официально законченаOnwardMobility, стартап, надеющийся возродить телефоны Blackberry с помощью Android-устройства с клавиату…
Прототип выдвижной камеры Oppo представлен на Inno Day 2021…
Прототип выдвижной камеры Oppo представлен на Inno Day 2021Первый день мероприятия Inno Day от Oppo подошел к концу, и мы увидели несколько примечательных разработо…
Redmi K50 Gaming уже доступен для заказа…
Redmi K50 Gaming уже доступен для заказаОфициальный релиз флагманского смартфона Redmi K50 Gaming состоится только 16 февраля, однако некоторые к…
iPhone 14 Pro будет иметь тот же объем оперативной памяти, ч…
iPhone 14 Pro будет иметь тот же объем оперативной памяти, чСогласно последним данным, модели Apple iPhone 14 Pro будут иметь 8 ГБ ОЗУ, что соответствует последней с…
Samsung Galaxy A53 5G был замечен в Google Play Console с пр…
Samsung Galaxy A53 5G был замечен в Google Play Console с прСерия Galaxy A от Samsung будет по-прежнему оставаться основным источником роста корейского бренда в 2022…
OnePlus 10 Pro показался вживую на фото…
OnePlus 10 Pro показался вживую на фотоВ сети появилась живая фотография смартфона OnePlus 10 Pro, который еще не был представлен официально. Ап…
Xiaomi 11i мгновенно стал бестселлером…
Xiaomi 11i мгновенно стал бестселлеромКомпания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Xiaomi 11i, который был представлен в начале этого года. …
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor