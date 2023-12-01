Глобальный Redmi Note 13 будет стоить 450 евро?

В сети появились подробности о глобальный ценах на смартфоны Redmi Note 13, которые уже стали хитами в Китае. Утверждается, что Redmi Note 13 Pro 5G обойдется в 450 евро, а Redmi Note 13 Pro+ 5G – 500 евро. Любопытно, что обе модели выйдут в единственной версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. В Китае те же самые варианты обойдутся в 260 и 285 долларов соответственно.

Напомним, что базовая модель характеризуется 6-нм платформой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, оперативной памяти LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, корпусом толщиной 7,6 мм и массой 173,5 грамма, боковым сканером отпечатков пальцев, ИК-излучателем, поддержкой Bluetooth 5.3, 3,5-мм разъемом для наушников и защитой от влаги согласно степени IP54.
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