Глобальный Redmi Note 13 уже продают в Германии

Компания Xiaomi еще не представила глобальные версии смартфонов Redmi Note 13, однако немецкая сеть магазинов MediaMarkt-Saturn уже выпустила их в открытую продажу. Базовую модель (с поддержкой сетей 4G) продают за 200 евро. Она оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 685, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Redmi Note 13 5G отличается от китайской версии наличием сверхширокоугольного модуля в тыльной камере. За него просят 300 евро в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Redmi Note 13 Pro стоит 350 евро, а Redmi Note 13 Pro 5G – 400 евро. Характеристики последнего аналогичны китайскому Redmi Note 13 Pro.