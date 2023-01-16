Глобальный Xiaomi 12 получил стабильную версию MIUI 14

Китайские версии смартфонов Xiaomi и Redmi в большинстве своей уже получили стабильную версию фирменной оболочки MIUI 14, но пользователи других стран только сейчас начинают получать заветное обновление. Первыми стали владельцы смартфонов Xiaomi 12. Пока апдейт доступен для участников программы бета-тестирования. Прошивка основана на операционной системе Android 13 и, помимо всех обновлений, несет в себе январский патч безопасности.

Напомним, что Xiaomi 12 оснащается топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц, врезанной селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также модемом 5G.
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