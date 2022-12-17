Глобальный релиз Vivo X90 запланирован на 31 января

Компания Vivo объявила, что линейка камерофонов Vivo X90 дебютирует за пределами китайского рынка 31 января. Речь идет о моделях Vivo X90, X90 Pro и X90 Pro+, которые уже стали хитами у себя на родине.

Напомним, что топовый Vivo X90 Pro+ оснащается квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль), 6,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ (Samsung E6), кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц), фронтальной камерой на 32 Мп, флеш-памятью UFS 4.0, ОЗУ LPDDR5X, защитой от влаги согласно степени IP68, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и ультразвуковым дактилоскопом. В Китае он оценен от 930 долларов, но в Европе цена окажется значительно выше.