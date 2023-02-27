Глобальный вариант Xiaomi 13 Pro оценили в 1300 евро

Компания Xiaomi объявила цену на глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro, и она может удивить даже самых преданных её фанатов. Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 1300 евро! Для сравнения, за Samsung Galaxy S23 Ultra с 256 ГБ флеш-памяти в Старом Свете просят 1180 евро. При этом, в Китае Xiaomi 13 Pro оценен от 720 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED Е6 с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 до 120, яркостью 1200-1900 кд/кв.м, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 с оптикой Lecia и стабилизацией HyperOIS), 50 Мп (75-мм объектив на датчике S5KJN1) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4820 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-обратной беспроводной зарядок, защитой от пыли и воды (IP68), а также поддержкой Wi-Fi 6E.