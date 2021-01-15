Глобальный выпуск DOOGEE X95 Pro назначен на 15 января

DOOGEE X95 Pro - новейший смартфон начального уровня от DOOGEE. Смартфон готов к глобальному выпуску 15 января.

Устройство оснащено новым процессором Helio A20, который оснащен 4x Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц. В сочетании с графическим процессором IMG PowerVR GE8300 и 4 ГБ оперативной памяти процессор обеспечивает достойную производительность в этом ценовом диапазоне. Смартфон поставляется с базовым хранилищем объемом 32 ГБ и может быть расширено до 128 ГБ с помощью специального слота для SD-карты.

X95 Pro поставляется с тройной камерой: основной датчик на 13 МП, макрос на 2 МП и датчик глубины на 2 МП, соединенные с одной светодиодной вспышкой. На передней панели находится 5-мегапиксельная камера, которая должна снимать удовлетворительные селфи.

DOOGEE X95 Pro оснащен 6,52-дюймовым дисплеем HD + с разрешением 1520 × 720 пикселей. Новинка имеет встроенный аккумулятор емкостью 4350 мАч и поставляется с зарядным устройством на 10 Вт. Варианты цвета включают голубой ювелирный, звездный черный и изумрудно-зеленый. DOOGEE X95 Pro доступен на AliExpress. Стартовая цена смартфона будет снижена с 119 до 79 долларов США.
Комментарии и отзывы DOOGEE X95 Pro
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