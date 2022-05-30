Глобальный запуск Black Shark 5, 5 Pro назначен на 8 июня

Black Shark еще не раскрыла цены на Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro в Малайзии. Базовая модель оснащена SoC Snapdragon 870, а версия Pro оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 1. Оба смартфона оснащены системами с тремя камерами на задней панели, но установка Black Shark 5 представляет собой комбинацию 64-мегапиксельной основной, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макромодулей, в то время как установка Black Shark 5 Pro оснащена 108-мегапиксельной камерой, к которой присоединяются 13-мегапиксельные сверхширокоугольные камеры. и 5-мегапиксельные телеобъективы для макросъемки.