Глобальный запуск Realme 9i состоится в январе 2022 года

Недавний отчет показал, что серия Realme 9 выйдет в феврале. Ожидается, что линейка будет включать четыре модели, такие как Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro и Realme 9 Max / Pro +. Свежий отчет ThePixel.vn рассказал что Realme 9i дебютирует в январе 2022 года по всему миру. Realme 9i заменит Realme 8i, вышедшую в сентябре 2021 года. Realme 9i будет оснащено 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS FHD +, процессором Helio G90T, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей емкостью 5000 мАч, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и 64-мп + 8 мп + 2-мп + 2-мп четырехкамерной системой.