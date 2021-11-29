Глобальный запуск Realme 9i состоится в январе 2022 года

Недавний отчет показал, что серия Realme 9 выйдет в феврале. Ожидается, что линейка будет включать четыре модели, такие как Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro и Realme 9 Max / Pro +. Свежий отчет ThePixel.vn рассказал что Realme 9i дебютирует в январе 2022 года по всему миру. Realme 9i заменит Realme 8i, вышедшую в сентябре 2021 года. Realme 9i будет оснащено 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS FHD +, процессором Helio G90T, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей емкостью 5000 мАч, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и 64-мп + 8 мп + 2-мп + 2-мп четырехкамерной системой.

Комментарии и отзывы Realme 9i
OnePlus 9 RT выйдет в трёх цветах с мощным процессором…
OnePlus 9 RT выйдет в трёх цветах с мощным процессоромСмартфон OnePlus 9 RT — самый свежий флагман OnePlus, запланированный на этот год, и есть предположения, …
Samsung Galaxy S22 Ultra это и есть новый Note…
Samsung Galaxy S22 Ultra это и есть новый NoteИнформационное издание Front Page Tech получило фотографии того, что, по утверждению журналистов, являетс…
Смартфон Doogee X96 получил батарею на 5400 мАч…
Смартфон Doogee X96 получил батарею на 5400 мАчКомпания Doogee пополнила ассортимент смартфонов моделью Doogee X96, которая станет доступна для предвари…
vivo X70 Pro + начало глобального выпуска…
vivo X70 Pro + начало глобального выпускаСерия vivo X70 была анонсирована 9 сентября, а спустя три недели производитель представил линейку на глоб…
Новые смартфоны TCL X20 SE и TCL 20A 5G…
Новые смартфоны TCL X20 SE и TCL 20A 5GTCL X20 SE и TCL 20A 5G сегодня были запущены в США. Оба телефона имеют тройные задние камеры и поддержив…
Android 12L Beta будет совместим с Google Pixel 3a и 3a XL…
Android 12L Beta будет совместим с Google Pixel 3a и 3a XLТеперь, когда Pixel 3 и 3 XL получили последнее и окончательное обновление Android 12, следующими на очер…
Флагман Realme GT 2 Pro получит 125-Вт зарядку …
Флагман Realme GT 2 Pro получит 125-Вт зарядку Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Realme GT 2 Pro, выход которого ожидае…
Google Pixel 6 и 6 Pro выставили в фирменном магазине…
Google Pixel 6 и 6 Pro выставили в фирменном магазинеКомпания Google выставила еще не представленные флагманские смартфоны Pixel 6 и 6 Pro в фирменного магази…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor