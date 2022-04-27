Глобальный запуск серии vivo X80 намечен на 8 мая

Вчера vivo провела презентацию vivo X80 и vivo X80 Pro в Китае и многое ждали подтверждения глобального запуска. А сегодня Vivo Malaysia официально подтвердила дату глобального выпуска серии X80 — это будет 8 мая в 15:00 по местному времени. На рекламном плакате написано «X-tion with Speed», игра слов со словом «действие», используемая компанией для акцента на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 X80 Pro и SoC Dimensity 9000, на котором работает обычная версия vivo X80. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официально сайте vivo и на YouTube.