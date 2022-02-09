Глобальный запуск смартфона Moto Edge 30 Pro состоится в этом месяце

Компания Motorola готовит к глобальному запуску свой новый смартфон Moto Edge 30 Pro. Он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 144 Гц, а частота дискретизации составит 576 Гц. Устройство поддерживает HDR10+, имеет датчик отпечатков пальцев на дисплее и аккумулятор емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки 68 Вт. Что касается камеры, смартфон будет тройную систему камер (50 МП датчик OV50A40 с диафрагмой f/1,88 + 5 МП сверхширокоугольный объектив + 2 МП датчик), а фронтальная камера предлагает 60 МП сенсор. Гаджет представят в комплектации с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Запуск Moto Edge 30 Pro в Индии и остальном мире состоится в феврале этого года.