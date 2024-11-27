Глобальную версию Honor Magic 7 Pro придется подождать

Известный инсайдер @RODENT950 поделился подробностями о глобальном релизе серии смартфонов Honor Magic 7. Утверждается, что международный дебют китайских флагманов состоится только 27 января. Цена старшей модели Magic 7 Pro составит 1400 евро, что на 200 евро больше, чем у предыдущего поколения. Напомним, что на китайском рынке за смартфон просят эквивалент 800 долларов.

Новинка оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 4320 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик формата 1/1,3 дюйма, оптика с переменная диафрагмой f/1.4-2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 200 Мп (перископ с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), селфи-камерой разрешением 50 Мп и датчик 3D TOF, аккумулятором ёмкостью 5850 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-беспроводной зарядок, ультразвуковым сканером отпечатков, стереодинамиками, сабвуфером Honor Surround и защитой от воды и пыли IP68/69.
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