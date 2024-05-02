Глобальную версию Huawei Pura 70 оценили в 775 долларов

Компания Huawei выпустила смартфоны серии Pura 70 в Малайзии – первый глобальный рынок после домашнего Китая. Базовая модель Pura 70 оценена в 775 долларов за единственную конфигурацию с 12/256 ГБ памяти, Pura70 Pro с 12/512 ГБ оценен в 1030 долларов, а Pura70 Ultra с 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно обойдется в 1385 долларов. За предзаказ покупателям дарят беспроводные наушники FreeBuds Pro 3.

Напомним, что Pura 70 характеризуется 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, фирменным процессором Kirin 9000S1, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с OIS), аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 6,5 Вт соответственно, а также предустановленной прошивкой EMUI 14.2.