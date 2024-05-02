Глобальную версию Huawei Pura 70 оценили в 775 долларов

Компания Huawei выпустила смартфоны серии Pura 70 в Малайзии – первый глобальный рынок после домашнего Китая. Базовая модель Pura 70 оценена в 775 долларов за единственную конфигурацию с 12/256 ГБ памяти, Pura70 Pro с 12/512 ГБ оценен в 1030 долларов, а Pura70 Ultra с 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно обойдется в 1385 долларов. За предзаказ покупателям дарят беспроводные наушники FreeBuds Pro 3.

Напомним, что Pura 70 характеризуется 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, фирменным процессором Kirin 9000S1, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с OIS), аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 6,5 Вт соответственно, а также предустановленной прошивкой EMUI 14.2.
iPhone 16 получит улучшенный микрофон для работы с ИИ…
Сегодня появилась крайне интересная информация о том, что модели флагманских смартфонов iPhone 16 будут о…
Часы OnePlus Watch 2 оценили в 300 долларов …
Компания OnePlus пополнила ассортимент умных часов моделью OnePlus Watch 2, которая получила в числе проч…
Huawei Enjoy 70z получит батарею на 6000 мАч…
Один из китайских маркетплейсов опубликовал тизер смартфона Huawei Enjoy 70z, официальная презентация кот…
Google готовит повышение цены для Pixel 8a…
Если верить информации от достаточно надёжного источника, грядущий смартфон Pixel 8a от Google может быть…
Смартфон iQOO Z9 Turbo уже разобрали. Фото …
В сети появилось видео полноценного тестирования смартфона iQOO Z9 Turbo, который должен стать конкуренто…
MediaTek заключила контракт с Samsung…
Согласно информации инсайдеров, корейский гигант Samsung согласился на подписание эксклюзивной сделки с M…
Смартфон Poco X6 Neo оценен в 195 долларов …
Компания Xiaomi выпустила в Индии смартфон Poco X6 Neo, который оценен на местном рынке в 195 и 220 долла…
Redmi K80 Pro получит Snapdragon 8 Gen 4…
Известный достоверными утечками информатор Wisdom Pikachu поделился подробностями о смартфонах Redmi K80 …
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor