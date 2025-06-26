Глобальную версию Huawei Pura 80 выпустят 10 июля

Компания Huawei объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Pura 80 состоится 10 июля. Ранее в Китае были представлены модели Pura 80 Ultra, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80.

Напомним, что оцененный на китайском рынке в 905 долларов Pura 80 Pro оснащается 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, разрешением 2848:1276 пикселей, ШИМ-регулировкой яркости 1440 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (1-дюймовый сенсор, объектив с переменной диафрагмой F1.6-F4.0 и OIS), 48 Мп (макро-телеобъектив с апертурой F2.1 и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик) и 1,5 Мп ( многоспектральная камера), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт, а также защитой от пыли и воды (IP68/IP69).