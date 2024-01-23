Глобальную версию OnePlus 12 оценили в 800 долларов

Компания OnePlus представила глобальную версию смартфона OnePlus 12, который вышел в Китае в декабре прошлого года. Новинку оценили в 800 и 900 долларов за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В Китае за базовую версию просят 600 долларов.

Напомним, что OnePlus 12 характеризуется 6,82-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Victus Glass, испарительной камерой площадью 9000 мм2, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50-Мп (датчик Sony LYT-808), 48 Мп (сверхширик Sony IMX581) и 64 Мп (3-кратный оптический зум), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65, стереодинамиками, фирменным переключателем Alert Slider, подэкранным дактилоскопом и разъемом USB-C 3.2.
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