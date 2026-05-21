Представлен компактный флагман OPPO Find X9s с АКБ на 7025 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент флагманских смартфонов компактной моделью Find X9s, которая получила 6,59-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2760:1256 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3600 нит, частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

Новинку также оснастили 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,7 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 7,99 мм, батареей ёмкостью 7025 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.