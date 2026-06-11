Представлен смартфон TECNO POVA 8 5G

TECNO представил новый смартфон POVA 8 5G. Новинка сочетает рекордную для своего сегмента автономность, высокую производительность и фирменные функции TECNO AI. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, два дополнительных чипа для стабильной связи и настраиваемый пиксельный мини-экран. TECNO POVA 8 5G продолжает фирменную дизайн-концепцию серии POVA — геометричный корпус с полупрозрачной задней панелью подчёркивает технологичный характер устройства. Одной из ключевых особенностей TECNO POVA 8 5G стал аккумулятор на 8000 мАч — один из самых ёмких в своём ценовом сегменте. По данным сертификации TÜV SÜD, смартфон способен работать до двух дней без подзарядки при стандартных сценариях использования.

Смартфон рассчитан на длительный срок эксплуатации. После 2000 полных циклов зарядки аккумулятор сохраняет более 80% первоначальной ёмкости, что соответствует примерно шести годам активного использования устройства. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7100 5G, дополняют платформу два фирменных чипа собственной разработки TECNO — G1 и SE1. Они улучшают качество связи в сложных условиях: G1 обеспечивает до 100% покрытия мобильной сетью в подвальных помещениях и лифтах, а SE1 повышает качество приема Wi-Fi 2,4 ГГц до 60%.
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