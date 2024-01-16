Глобальную версию Redmi Buds 5 оценили в 78 долларов

Компания Xiaomi представила глобальные версии беспроводных наушников Redmi Buds 5 и Buds 5 Pro, которые обойдутся в 46 и 78 долларов соответственно. Для сравнения, в Китае за старшую модель просят 56 долларов.

Redmi Buds 5 Pro оснащаются 10-мм пьезоэлектрическим керамическим высокочастотным динамиком, 11-мм динамическим сабвуфером с титановым покрытием, поддержкой Bluetooth v5.3 LE с возможностью подключения к двух устройствам одновременно, поддержкой кодека LHDC 5.0, активной системой шумоподавления с тремя микрофонами и максимальной эффективностью до 52 дБ, адаптивным AI, автономностью до 10 часов или до 38 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки ( 5 минут зарядки доя 2 часа работы) и защитой от влаги согласно степени IP54.