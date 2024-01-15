Глобальную версию Redmi Note 13 Pro 4G оценили в 250 долларов

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке смартфон Redmi Note 13 Pro 4G, который обойдется в 250 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 Ultra, 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+, максимальной яркостью 1300 нит и подэкранным дактилоскопом, тройной тыльной камерой с главным модулем на 200 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, 3,5-мм аудиоразъемом, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, слотом для карты памяти MicroSD, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и предустановленной фирменной прошивкой MIUI 14 на базе операционной системы Android 13.