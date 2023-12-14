Глобальную версию Redmi Note 13 представят 4 января

Компания Xiaomi объявила, что международная премьера линейки смартфонов Redmi Note 13 пройдет в Индии 4 января следующего года. Напомним, что выпущенный в Китае в сентябре Redmi Note 13 5G оснащается 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,6 мм и массой 173,5 грамма, боковым дактилоскопическим сенсором, ИК-излучателем, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, 3,5-мм гнездом для наушников и защитой от влаги в соответствии со степенью IP54.