Глобальную версию Redmi Note 14 представят в ближайшее время

Индийское подразделение Xiaomi опубликовало тизер, намекающий на скорый международный релиз серии смартфонов Redmi Note 14. Точная дата презентации пока не приводится. Напомним, что в Китае Note 14 5G, Note 14 Pro и Note 14 Pro+ были представлены в сентябре этого года.

Напомним, что Redmi Note 14 оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6,67-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2400:1080 точек, яркостью до 2100 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумуляторной батареей на 5110 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой зарядки.