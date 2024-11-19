Глобальную версию Redmi Note 14 представят в ближайшее время

Индийское подразделение Xiaomi опубликовало тизер, намекающий на скорый международный релиз серии смартфонов Redmi Note 14. Точная дата презентации пока не приводится. Напомним, что в Китае Note 14 5G, Note 14 Pro и Note 14 Pro+ были представлены в сентябре этого года.

Напомним, что Redmi Note 14 оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6,67-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2400:1080 точек, яркостью до 2100 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумуляторной батареей на 5110 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой зарядки.
Смартфон Poco C75 получит 120-Гц экран…
Профильное издание SmartPrix поделилось качественными изображениями и подробностями о характеристиках сма…
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфона…
В конце прошлого месяца в России провели презентацию новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T и его …
iPhone 17 Air всё же не будет невероятно тонким…
По словам инсайдеров, линейка iPhone стала довольно предсказуемой с точки зрения дизайна — каждое обновле…
Apple будет вынуждена заплатить штраф в 38 миллиардов доллар…
Судя по всему, компания Apple вскоре станет первой компанией, которая получит штраф за нарушение Закона о…
OnePlus 13R засветился в базе данных регулятора…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона OnePlus 13R, который еще не был представл…
Огромную камеру OPPO Find X8 показали на фото …
В сети появились «шпионские» фото флагманского смартфона OPPO Find X8, который еще не был представлен офи…
Смартфон Honor 200 Smart оценен в 220 евро …
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 200 Smart, которая оценена на европейском р…
Huawei Mate XT Ultimate оказался тоньше флагмана Samsung…
Компания Huawei буквально несколько дней назад представила первый в мире тройной складной смартфон под на…
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor