Глобальную версию Xiaomi 13T представят в начале сентября

Сетевые источники сообщают о том, что глобальная презентация линейки флагманских смартфонов Xiaomi 13T состоится 1 сентября. Базовой модели прочат топовую 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9200+ с тактовой частотой до 3,05 ГГц и графическим адаптером Mali-G715 Immortalis MC11, OLED-экран с кадровой частотой до 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и тройную тыльную камеру, созданную совместно с компанией Leica. Ориентировочная цена Xiaomi 13T составляет 600 евро.

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