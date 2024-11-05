Глобальную версию Xiaomi 14 обновили до Android 15

Компания Xiaomi выпустила фирменную прошивку HyperOS на базе операционной системы Android 15 для глобальной версии смартфона Xiaomi 14. Судя по номеру прошивки OS1.1.3.0.VNCMIXM, речь идет о версии HyperOS 1.1, а не более свежей HyperOS 2.0.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Xiaomi 14 характеризуется 6,36-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2670:1200 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus, 4-нанометровым флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), фронтальной камерой на 32 Мп, АКБ ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).