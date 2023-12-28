Глобальную версию Xiaomi 14 представят в конце февраля

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о дате выхода международной версии смартфона Xiaomi 14, который дебютировал в Китае еще в октябре этого года. Итак, глобальную версию презентуют 27 февраля в рамках выставки MWC 2024. При этом, международный релиз ждет лишь базовую версию, а вот Xiaomi 14 Pro останется китайским эксклюзивом.

Напомним, что Xiaomi 14 характеризуется 6,36-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2670:1200 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus, 4-нанометровым флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), фронтальной камерой на 32 Мп, АКБ ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).
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