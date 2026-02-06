Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra показали на фото

Авторитетный информатор Абхишек Ядав опубликовал фотографию глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra. Судя по всему, внешне международный вариант не будет отличаться от китайского. Ранее стало известно, что аппарат выйдет на мировой рынок в конфигурациях на 16/512 ГБ и 16 ГБ/ 1 ТБ памяти, а также в черной, белой и зеленой расцветках.

Напомним, что Xiaomi 15 Ultra оснащается 3-нанометровым топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, 6,9-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2608:1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, яркостью от 1 до 3500 нит, оперативной памятью LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый сенсор Light Hunter 1050L с объективом Leica Summilux, OIS и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камера разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт, поддержкой спутниковой связи, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также подэкранным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.