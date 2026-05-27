Глобальную версию Xiaomi Buds 6 оценили в 150 евро

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке флагманские беспроводные наушники Buds 6, одной из особенностей которых стали позолоченные излучатели с тремя магнитами. Новинка получила улучшенную диафрагму с 24-каратным золотым покрытием, поддержку передачи звука 24 бит/48 кГц, максимальную скорость передачи 2,1 Мбит/с, настройку звука от Harman, систему шумоподавления, три микрофона, поддержку пространственного звучания, синхронный перевод и интеллектуальную запись перевода, массу наушника 4,4 грамма, время автономной работы до 6 часов или до 35 часов работы с учетом зарядного кейса, а также защиту от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP54. Цена наушников составляет 150 евро.