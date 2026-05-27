Глобальную версию Xiaomi Buds 6 оценили в 150 евро

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке флагманские беспроводные наушники Buds 6, одной из особенностей которых стали позолоченные излучатели с тремя магнитами. Новинка получила улучшенную диафрагму с 24-каратным золотым покрытием, поддержку передачи звука 24 бит/48 кГц, максимальную скорость передачи 2,1 Мбит/с, настройку звука от Harman, систему шумоподавления, три микрофона, поддержку пространственного звучания, синхронный перевод и интеллектуальную запись перевода, массу наушника 4,4 грамма, время автономной работы до 6 часов или до 35 часов работы с учетом зарядного кейса, а также защиту от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP54. Цена наушников составляет 150 евро.

Наушники Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless оценили в 400 доллар…
Компания Sennheiser пополнила ассортимент полноразмерных наушников моделью MOMENTUM 5 Wireless. Новинка х…
Наушники OPPO Enco Clip2 показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала первые изображения и подробности о беспроводных наушниках Enco Clip2, которые …
Наушники JBL Live Buds 4 оценены в 235 долларов …
Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Live Buds 4, которая получила 10-мм дин…
Наушники JBL Live 780NC оценили в 250 долларов …
Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Live 780NC и Live 680N, которые основа…
Наушники Sony INZONE H6 Air оценили в 200 долларов …
Компания Sony пополнила ассортимент игровых наушников моделью INZONE H6 Air, которая отличается открытой …
Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консо…
Тестируемые игровые наушники EKSA Mako BT предлагают сразу три варианта подключения, обеспечивая универса…
Наушники REDMI Buds 8 готовы к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что беспроводные наушники REDMI Buds 8 будут представлены 21 апреля. Производит…
Представлены наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro…
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nord Buds 4 Pro, которая основана н…
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работыОбзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
Обзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысячОбзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысяч
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушникиОбзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники
Обзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключениемОбзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor