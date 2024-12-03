Глобальную версию iQOO 13 оценили в 650 долларов

Компания iQOO представила в Индии глобальную версию смартфона iQOO 13, который вышел в Китае еще в октябре этого года. Новинку оценили в 650 и 710 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В Китае за смартфон просят от 560 долларов.

Напомним, что iQOO 13 получил 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой до 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.0, 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор и защиту от воды и пыли (IP68/IP69).
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