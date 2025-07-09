Глобальную версию наушников OnePlus Buds 4 оценили в $120

Компания OnePlus представила глобальную версию беспроводных наушников Buds 4, которые недавно были выпущены в Китае. Цена новинки составила 120 долларов, хотя на китайском рынке они обойдутся в два раза дешевле.

Напомним, что наушники характеризуются 11-мм и 6-мм динамическими излучателями, активной системой шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, диапазоном воспроизводимых частот до 5500 Гц, двумя микрофонами и поддержкой шумоподавления во время голосовых вызовов на основе ИИ, двумя цифро-аналоговыми преобразователями, поддержкой перевода в реальном времени и двухрежимным переводом, поддержкой аудиокодеков LHDC 5.0, SBC и AAC, временем автономной работы до до 11 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, а также зеленой и серой расцветками корпуса.