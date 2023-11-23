Google Bard теперь умеет понимать видео с YouTube

Вчера компания Google объявила о том, что команда разработчиков делает первые шаги в направлении, которое позволит чат-боту Bard на базе искусственного интеллекта понимать видеоролики на YouTube. С релизом будущего обновления чат-бот Google Bard научат понимать видеоконтент, который смотрит пользователь, чтобы вы могли вести более осмысленный разговор с ИИ на различные темы, связанные с этим контентом. Вероятно, это будет именно та функция Google Bard, которую многие будут активно использовать, потому что часто хочется получить краткое изложение видео, чтобы не приходилось его смотреть полностью и тратить слишком уж много времени. Например, если вам нужно разобраться с различного рода проблемами своего компьютера, то куда приятнее увидеть текстовое изложение, нежели смотреть видео на 20 минут.

При этом представители компании отмечают, что функцию только начали запускать по всему миру и далеко не у всех пользователей она появится сразу. Есть мнение, что сначала ИИ будет воспринимать только англоязычные ролики, создавая краткий пересказ и отвечая на вопросы, но в будущем поддерживаемых языков будет гораздо больше. И, безусловно, внедрение этой функции в Google Bard — важный шаг в правильном направлении. На текущий момент многие возможности искусственного интеллекта воспринимают скорее как игрушку, чем как реальную возможность получить выгоду от работы с ИИ. Теперь же технологии будут существенно экономить время пользователя и для многих это очень важно.
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