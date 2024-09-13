Google Chrome позволит мгновенно отписываться от уведомлений

По информации западных инсайдеров, браузер Google Chrome теперь предлагает решение крайне насущной для многих пользователей проблемы — мгновенную отписку от рассылки прямо в уведомлении. Сначала функция появится на смартфонах Pixel, но вскоре она будет развёрнута и на других устройствах Android. Она позволит отписаться от различного рода ненужных рассылок прямо из уведомления — достаточно нажать «Отписаться» и вы больше не будете получать уведомления с этого сайта. Учитывая, что в последнее время данного рода уведомления публикуют всё чаще, это позволит быстро и достаточно удобно от них отписываться, чтобы не тратить время в будущем. Но, конечно, вам придётся проходить через каждое уведомление по очереди, так как разработчики пока что не додумались реализовать функцию мгновенной отписки сразу от большого количества уведомлений.

Помимо этой функции Chrome получит улучшенную проверку безопасности, которая будет работать в фоновом режиме и автоматически отбирать разрешения на отправку уведомлений у сайтов, которые Google Safe Browsing признаёт вредоносными. Достаточно приятно, что разработчики данного мобильного браузера начали так активно работать в этом направлении, потому что количество уведомлений от различных сайтов в последнее время превышает все мыслимые и немыслимые нормы, что немного огорчает, особенно если вы часто пользуетесь смартфоном для поиска информации на просторах интернета. Теперь этих проблем будет меньше.