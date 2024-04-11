Google Gemini Ultra появится на смартфонах OnePlus и Oppo

На конференции Google Cloud Next 2024 компании OnePlus и Oppo официально сообщили, что большая языковая модель Gemini от Google в версии Ultra 1.0 появится на смартфонах данных производителей уже в этом году. Стоит напомнить, что модель Gemini имеет несколько уровней, самым простым из которых является большая языковая модель Nano. Эта версия LLM может работать на устройстве локально, то есть без необходимости подключаться к интернету и сторонним серверам, и скоро появится на смартфонах Pixel 8. Версия Ultra является наиболее мощной облачной версией, которая управляет чат-ботом Gemini Advanced.

Соответственно, Ultra понимает сложные задачи и контекст сообщений от пользователя, чтобы предоставлять полезные ответы и выполнять различного рода функции. Помимо Gemini на смартфонах компаний OnePlus и Oppo также будут доступны функции искусственного интеллекта Google Cloud, хотя неясно, какие именно, так как производитель об этом ничего не сказал. Также не совсем ясно, в чём разница между релизом Gemini Ultra на смартфонах OnePlus и Oppo и использованием браузера для доступа к чат-боту Gemini Advanced от Google. Ведь пользователю не обязательно иметь целое отдельное приложение для этих целей — достаточно просто открыть браузер, ввести необходимую информацию и получить ответ. Для этого не нужно заказывать смартфон определённого производителя и всё в таком духе. Всё гораздо проще на самом деле, но пока что эта информация требует уточнения.
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