Google Gemini Ultra появится на смартфонах OnePlus и Oppo

Соответственно, Ultra понимает сложные задачи и контекст сообщений от пользователя, чтобы предоставлять полезные ответы и выполнять различного рода функции. Помимо Gemini на смартфонах компаний OnePlus и Oppo также будут доступны функции искусственного интеллекта Google Cloud, хотя неясно, какие именно, так как производитель об этом ничего не сказал. Также не совсем ясно, в чём разница между релизом Gemini Ultra на смартфонах OnePlus и Oppo и использованием браузера для доступа к чат-боту Gemini Advanced от Google. Ведь пользователю не обязательно иметь целое отдельное приложение для этих целей — достаточно просто открыть браузер, ввести необходимую информацию и получить ответ. Для этого не нужно заказывать смартфон определённого производителя и всё в таком духе. Всё гораздо проще на самом деле, но пока что эта информация требует уточнения.