Google Lens получает поддержку автономного перевода на Android

Объектив Google был представлен еще в 2017 и изначально был эксклюзивным для Pixels. С 2018 года, приложение стала доступным для других устройств Android. Несмотря на это, функция перевода была доступна только в Интернете, но некоторое время находилась в разработке в автономном режиме. Теперь компания представила функцию автономного перевода без доступна к интернету.

Поддержка автономного перевода в Google Lens распространяется среди владельцев устройств Android. Чтобы воспользоваться автономным переводом, пользователям сначала нужно просто открыть приложение Google Lens. Затем выберите «Перевести» и выберите меню «Язык», которое появляется вверху. Здесь, в отличие от предыдущего, рядом с доступным языком появится значок загрузки. Когда вы ее нажмете, файл пакета будет загружен на ваше устройство.

После этого вы можете использовать эту функцию в автономном режиме, то есть без подключения к Интернету. Стоит отметить, что офлайн-перевод работает так же хорошо, как и онлайн-режим.
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